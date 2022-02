Scoppia una rissa in sala giochi: gravemente ferito un uomo

E' di un uomo ferito in maniera grave il bilancio di una mega rissa che si è scatenata ieri sera, verso le 21.45, nei pressi della sala giochi All In lungo via Padova a Caerano San Marco. L'uomo, di origine marocchina, si trova ora ricoverato all'ospedale San Valentino di Montebelluna ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

I fatti

Secondo le prime testimonianze fornite alle due pattuglie dei carabinieri prontamente intervenute sul posto da Paese e Cornuda, sembra che l'uomo sia arrivato alla sala slot già ubriaco, tanto che alla richiesta dei gestori di esibire l'obbligatorio Green Pass sarebbe subito andato in escandescenze in quanto era impossibilitato a mostrarlo a causa del cellulare scarico. Sono volate quindi parole forti e alcuni avventori abituali del locale, anche loro stranieri, sono intervenuti per allontanare l'uomo. Per motivi ancora poco chiari, però, poco dopo ne è nata una violenta rissa che è poi continuata anche nel piazzale antistante la sala giochi dove il marocchino è stato picchiato a sangue. Prima dell'arrivo dei militari gli aggressori si sono però dileguati. In ogni caso, i carabinieri visioneranno ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto ed una identità a tutte le persone coinvolte.