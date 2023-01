Rissa tra baby gang in piazza, 18enne accoltellato

Sabato sera movimentato in centro a Montebelluna, due gang rivali composte da ragazzi tra i 15 e 18 anni si sono affrontate in Piazza Marconi sabato sera, 28 gennaio, all'altezza della pista di pattinaggio. Non solo calci e pugni, nel parapiglia generale è stato estratto anche un coltello con cui è stato ferito un ragazzo di 18 anni originario dell'Albania.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", tutto ha avuto inizio da qualche parola di troppo tra i due gruppi di giovani. Questioni in sospeso, vecchi attriti hanno dato il via a una vera e propria rissa sotto gli occhi attoniti dei passanti. Il 18enne M.D. è stato accoltellato al fianco e si è accasciato a terra, perdendo molto sangue. Per fortuna un passante che aveva assistito alla scena ha subito dato l'allarme al 118 e così, pochi minuti più tardi, in Piazza Marconi sono arrivati un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. La ferita da taglio nel fianco del 18enne è risultata profonda ma non ha leso nessun organo vitale. Il giovane se la caverà, sull'episodio indagano ora i militari dell'Arma.