Rissa al bar tra ubriachi armati di coltello: un ferito ricoverato in ospedale

Attimi di tensione nella serata di martedì 13 luglio in un bar di Via Maggiore a Piavon di Oderzo. Due uomini di origine nordafricana, visibilmente ubriachi, hanno iniziato a insultarsi per futili motivi. Dalle parole si è passati quasi subito a spintoni e calci sotto gli occhi increduli dei clienti e del personale del locale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la lite tra i due stranieri, entrambi con precedenti penali, è degenerata nel momento in cui uno dei due ha estratto un coltello da frutta puntandolo contro il rivale. Non è chiaro se uno dei due si sia ferito maneggiando da solo il coltello o se sia stato colpito durante lo scontro. Fatto sta che sul posto sono dovuti intervenire l'ambulanza del Suem 118 e tre pattuglie dei carabinieri di Conegliano, chiamati dai testimoni che avevano assistito alla lite. Il ferito, portato in pronto soccorso ad Oderzo per le cure del caso, se l'è cavata solo con qualche punto di sutura. Entrambi i litiganti sono stati identificati dai carabinieri.