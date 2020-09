Non si può pagare con il bancomat, rissa al bar: due persone ferite

Scene da Far West lunedì pomeriggio, 28 settembre, al Bar Pivetta di via Manin a Oderzo. Due giovani di etnia sinti, poco prima delle 18, hanno dato vita a una violenta rissa con catene e taglierino scatenando un vero e proprio parapiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", tutto ha avuto inizio quando i due nomadi, dopo aver consumato, hanno iniziato a lamentarsi a gran voce per il fatto che non si potesse pagare con il bancomat ma solo in contanti. Il titolare, Michele Pivetta, ha provato a calmare gli animi ma, in pochi minuti, la situazione è degenerata. Alcuni clienti hanno provato a dire ai due giovani di piantarla e di andarsene ma questi hanno estratto un taglierino ed una catena da bicicletta, iniziando a minacciare clienti e gestore del locale. Ne è scoppiata una rissa in cui G.S. è stato colpito alla testa, con la ferita che ha iniziato a sanguinare. L’amico che ha tentato di difenderlo è stato ferito al mento. Nel parapiglia anche la moglie del titolare è stata colpita dalla catena agitata in aria da uno dei due giovani. Ingenti i danni al locale: sedie e tavoli rovesciati, bicchieri rotti e vetrata danneggiata oltre ovviamente ai due clienti feriti e soccorsi dalle ambulanze del Suem 118 intervenute sul posto. La situazione è tornata alla normalità sono dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Oltre agli agenti della polizia locale, le volanti dei carabinieri di Oderzo hanno portato i due giovani stranieri in caserma dove sono stati identificiati e gli è stato sequestrato il taglierino utilizzato nella rissa.