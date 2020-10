Rissa a bottigliate in pieno centro, due giovani ricoverati in ospedale

Venerdì sera di follia in Piazza Indipendenza a Treviso: due ragazzi sono stati aggrediti e presi a bottigliate a pochi passi da Palazzo dei Trecento. L'aggressione è scoppiata pochi minuti dopo le ore 22: urla e vetri rotti sono stati seguiti dall'arrivo sul posto dei carabinieri di San Biagio di Callalta e di una volante della polizia locale.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Dalle prime ricostruzioni si presume che la rissa sia scoppiata dopo un diverbio iniziato in Via Trevisi. Dalle parole si è passati presto alle offese pesanti e alla violenza. In pochi minuti la situazione è degenerata e due giovani, raggiunti dagli aggressori in Piazza Indipendenza, sono stati presi a bottigliate riportando ferite alla testa e alle mani. I testimoni presenti sul posto riferiscono di vetri rotti e sangue sul selciato della piazza. Entrambi i ragazzi feriti sono stati portati in ambulanza al Ca' Foncello. Il più grave dei due sarebbe quello colpito alla testa anche se nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Carabinieri e polizia locale hanno fermato tre giovani coinvolti nella rissa: si tratta di S.Z. 20enne nato in Kosovo ma residente a Treviso, D.N 25enne originario di Motta di Livenza, residente a Villorba e D.W. 25enne nato a Vittorio Veneto e residente a Colfosco. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per accertare il ruolo dei tre ragazzi nell'aggressione.