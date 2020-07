Scoppia una rissa nel condominio: 5 persone ricoverate in ospedale

Erano le 10.17 di domenica mattina, 26 luglio, quando una lite condominiale in Via Roma a Cessalto è degenerata in una violenta rissa tra condomini, finita con ben cinque persone ricoverate in ospedale a Oderzo.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del Suem 118, rientrato alla base senza nessuna persona. I cinque feriti hanno riportato traumi e lesioni di media gravità e sono stati portati in pronto soccorso dall'ambulanza per le visite e gli accertamenti del caso. Al momento si sa per certo che nella rissa sono rimaste coinvolte e ferite due donne di origine marocchina, una è la 52enne F.R., l'altra è una signora di 74 anni. F.N. Resta da chiarire ora l'identità delle altre persone coinvolte e i motivi che hanno fatto degenerare la situazione nel condominio di Via Roma.