Rissa al bar per una ragazza: bicchieri rotti e vetrata danneggiata

Weekend movimentato al Dream Cafè di Montebelluna: sabato pomeriggio, 2 luglio, una violenta rissa è scoppiata sotto gli occhi allibiti dei clienti. Protagonisti della vicenda una ragazza italiana e il suo fidanzato marocchino, infastiditi da un 30enne albanese che, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a lanciare sguardi e fare qualche apprezzamento di troppo verso la giovane. Il fidanzato non l'ha presa benissimo e ha dato in escandescenze. Sono volati calci e pugni tra i due con bicchieri rotti, un tavolino spaccato e la vetrata del locale crepata da un pugno sferrato da uno dei due contendenti.

L'episodio è avvenuto verso le 15.30, sul posto sono stati chiamati i carabinieri di Montebelluna. A dare l'allarme la titolare e i clienti che avevano assistito increduli alla zuffa tra i due trentenni. Portati entrambi in caserma, sono stati identificati ma nessuno dei due ha voluto sporgere denuncia contro il rivale quindi sono stati rilasciati. Neanche la titolare del Dream Cafè ha voluto sporgere denuncia per i danni al locale ma a Montebelluna si torna a parlare di allarme violenza: giovedì scorso un cuoco 21enne era stato aggredito da un giovane colombiano che gli aveva piantato una freccetta in testa. Il giovane ferito è stato dimesso nelle scorse ore dall'ospedale ma dell'aggressore non sembra ancora esserci traccia.