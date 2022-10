Rissa e omicidio a Fiera, in manette un 32enne kosovaro

Gli agenti della Questura di Treviso hanno arrestato in mattinata un 32enne kosovaro per il brutale regolamento di conti avvenuto mercoledì sera all'esterno del bar cinese "La Musa" in viale 4 novembre a Treviso.

Secondo le prime testimonianze, Walmir Gashi, questo il nome del 32enne, era già stato coinvolto in un'inchiesta per omicidio stradale ma, mercoledì sera, ha scatenato quella che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata una sorta di spedizione punitiva che ha lasciato sul terreno un 45enne di origine kossovara, ferito mortalmente ad una gamba.