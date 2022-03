Baby gang in piazza, scoppia la rissa: intervengono i carabinieri

Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi a Oderzo: dopo le risse tra studentesse minorenni in stazione delle corriere, sabato sera (26 marzo) un gruppo di ragazzi italiani e stranieri sono venuti alle mani nella centralissima Piazza Grande.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", erano da poco passate le 22 quando i giovani hanno iniziato a picchiarsi per futili motivi davanti agli occhi increduli dei passanti. Calci, pugni e insulti senza esclusione di colpi a pochi metri dal Caffè Commercio, uno dei locali più frequentati del centro storico. Chi si trovava in piazza ha dato l'allarme ai carabinieri ma i giovani sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari. L'episodio ha fatto il giro dei social nelle ultime ore, sollevando polemiche accese tra i residenti. I filmati delle videocamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero aiutare a identificare i giovani presenti in piazza.