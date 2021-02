Ubriachi e senza mascherina: tre risse in centro storico

Due gruppi di giovani tra i 15 e i 20 anni sono venuti alle mani per ben tre volte nella serata di sabato 20 febbraio. Dalle ore 20 alle 21.30 alla polizia di Treviso sono arrivate numerose segnalazioni da parte di passanti che avevano assistito increduli alle risse tra i due gruppi di ragazzi, italiani e nordafricani, quasi tutti senza mascherina e visibilmente ubriachi secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la prima rissa è iniziata poco dopo le 20 in Riviera Santa Margherita, fuori dal "Buonissimo kebab". Sono volati insulti, calci, pugni e schiaffi ma, non appena i ragazzi si sono accorti dell'arrivo della polizia, hannno fatto perdere le loro tracce fuggendo di corsa verso i Giardini di Sant'Andrea. Pochi minuti più tardi sono stati visti davanti alla scalinata del Duomo. La seconda rissa è durata un paio di minuti ma è stata notata da molti più passanti che hanno raccontato agli agenti di aver visto i due gruppi di ragazzi, quasi tutti senza mascherina e in preda agli effetti dell'alcol. Anche in questo caso i due gruppi di ragazzi sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle volanti, seminando il panico tra i passanti. La terza e ultima rissa è avvenuta poco prima delle 21.30 in Piazzale Burchiellati seguendo un copione praticamente identico ai due episodi precedenti. Nessun giovane è rimasto gravemente ferito negli scontri e nessuno di loro è stato denunciato dal momento che gli agenti intervenuti non sono riusciti a fermarli. Non è la prima volta che episodi simili accadono nel weekend in centro. Le pattuglie hanno continuato i controlli per tutta la notte ma, delle due bande, non c'era più traccia.