Dosson, lite nella notte per un parcheggio: due giovani in ospedale

Urla, insulti e minacce per un posto auto: è successo a Dosson, in Via Santi, nella notte dell'Epifania. Un ragazzo di 27 anni e uno di 26, entrambi residenti in zona, sono venuti alle mani per un parcheggio. Nella colluttazione uno dei due ha estratto un coltello per minacciare il rivale: entrambi i giovani sono finiti al pronto soccorso del Ca' Foncello.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a dare per primi l'allarme sono stati i residenti della zona svegliati dalle urla dei due giovani che si stavano contendendo un posto auto davanti ad alcune abitazioni di Via Santi. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo mezzanotte. All'arrivo dei militari sul posto uno dei due ragazzi è stato trovato steso a terra, ferito. Inevitabile la chiamata al 118: nessuno dei due giovani è in gravi condizioni ma entrambi si sarebbero già detti pronti a sporgere querela per lesioni personali aggravate e minacce.