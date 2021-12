Rissa nella notte, trans aggredisce due poliziotti: arrestato

Due poliziotti aggrediti nel quartiere Monticella a Conegliano: martedì notte, verso le 4.30, gli agenti della polizia sono stati allertati dai residenti per una lite furibonda partita all'interno di uno degli appartamenti di Via Kennedy e continuata in strada con urla e insulti che hanno svegliato tutto il circondario.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il litigio per futili motivi era scoppiato tra un transessuale ed un suo amico. Quando i due poliziotti sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità sono stati aggrediti in strada dal trans, venendo colpiti con calci e pugni. I due agenti, portati in pronto soccorso, se la sono cavata solo con qualche lesione non grave. L'aggressore, immobilizzato, è stato portato anche lui in ospedale a Conegliano. Arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, giovedì 9 dicembre sarà processato per direttissima.