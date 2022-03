Rissa in via Canova: 15enne finisce la serata con il setto nasale rotto

Alle ore 17.30 circa di sabato, lungo via Canova a Treviso, una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia carabinieri del capoluogo è intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito ad un alterco tra giovanissimi. Sul posto i militari dell'Arma hanno dunque identificato un 15enne trevigiano che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 avendo riportato un trauma al setto nasale.

Dai primi accertamenti pare che il ragazzo abbia avuto una discussione per futili motivi con due coetanei, ancora in corso di identificazione, tanto che uno dei due lo ha colpito con un pugno al volto per poi allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. Nel frattempo è altresì in fase ormai di compiuta identificazione, da parte dei militari dell'Arma locale, anche il giovane protagonista dell'aggressione al 18enne - tutt'ora degente in ospedale per il trauma subìto - avvenuta nella serata di venerdì nel centro di Vittorio Veneto.