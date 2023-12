Risse tra giovani a Treviso: «Sta venendo meno l'alleanza con le famiglie»

Continuano a tenere banco a Treviso i recenti episodi di violenza tra giovani avvenuti, domenica 3 dicembre al Bottegon e lunedì mattina in Via Roma. Il sindaco Mario Conte torna sui due episodi con queste parole: «Sono episodi da non sottovalutare: l'episodio del Bottegon è avvenuto tra bande che avevano alzato un po' troppo il gomito. Mi auguro resti un caso grave ma isolato. A preoccuparmi davvero sono piuttosto gli episodi di violenza tra giovani in zona stazione. Dobbiamo agire da comunità, coinvolgendo scuole, società sportive, famiglie e i ragazzi stessi. Rispetto e fiducia delle istituzioni devono tornare al centro dei valori della società. I figli sono lo specchio di certi comportamenti adulti che un po' tutti dovremmo rivedere, usando meno social e costruendo più rapporti veri e sinceri. Detto questo se i locali non sono in grado di garantire la sicurezza e il decoro pubblico non è possibile che iniziative come questa possano continuare in futuro».

Sul tema è intervenuta anche l'assessore alle Politiche sociali, Gloria Tessarolo: «Il problema vero è che sta venendo meno l'alleanza con le famiglie. La scuola si è attivata con incontri e strumenti per formare e soccorrere i ragazzi in difficoltà. Purtroppo, usciti da scuola, i ragazzi non hanno più controllo e punti di riferimento. Il Comune non può sostituirsi alle famiglie che non sono più quelle di un tempo: tantissimi i nuclei monoparentali, divorziati e via dicendo. La famiglia deve avere tempo e strumenti per svolgere il suo ruolo educativo. I ragazzi ci stanno comunque chiedendo aiuto. Ci vuole un accompagnamento sociale anche dei genitori, calibrato per ogni tipo di target familiare. Le famiglie devono fare la loro parte».