Risse in città, chiuso per un mese un noto locale

Con una ordinanza firmata dal sindaco di Treviso Mario Conte la "Bottega del caffè", locale di via Roma, recentemente rilanciata da una nuova gestione, viene chiusa per un mese. «Ci sono state continue condotte e comportamenti non consoni al decoro e al rispetto delle regole in quel locale - ha detto Conte - e nonostante i richiami non c’è stata alcun cambiamento della situazione. Questo ha motivato la chiusura: di fatto quel che succedeva nel locale è il cuore dei problemi di quell’area».

Il bar sarebbe infatti il contesto di frequentazioni massicce da parte di chi innesca le risse nella zona, di forte consumo di bevande alcoliche, di comportamenti e violazioni della legge di clienti abituali del locale e di situazione di disordine e di atti incivili proprio da parte degli elementi dei gruppi che fanno del locale una sorta di “base” nel corso della giornata. Il provvedimento ha una durata di 30 giorni (scadrà il 7 novembre prossimo) ed è la seconda volta che il comune colpisce l’esercizio commerciale, dopo il recente cambio di gestione. Ad agosto, infatti, il primo cittadino del capoluogo aveva firmato un’ordinanza di chiusura anticipata per un mese, alle 18, con divieto di ripartire fino alle 6 del giorno successivo.