Ruzzola dal sentiero per recuperare lo zaino, salvato dal soccorso alpino

Verso mezzogiorno la Centrale del 118 è stata allertata da un escursionista, che era ruzzolato dal sentiero nella zona del Sasso Bianco. In contatto telefonico con un soccorritore della Val Biois, dalla descrizione del luogo, è stato circoscritto il luogo in cui poteva trovarsi - tra il Rifugio Sasso Bianco e Forcella della Sciota - e in quella direzione è stato mandato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Dopo una ricognizione M.C., 54 anni, di Maserada sul Piave, è stato individuato in mezzo al bosco, recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri e trasportato a Belluno. L'uomo si era fermato lungo il sentiero, il suo zaino era caduto nella scarpata e lui nel tentativo di riprenderlo era ruzzolato a sua volta, riportando un sospetto trauma alla caviglia.