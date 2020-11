Ciclismo in luttto, è morto Romeo Fabretto

Lutto per la famiglia di Maurizio e Luciano Fabretto e in casa dell'Astana Women's Team per la scomparsa del papà Romeo avvenuta nella mattinata domenica 15 novembre. Aveva 94 anni e si era ammalato nelle ultime settimane. Ad annunciarlo con una nota è stata la stessa Astana Astana Women's Team. "Tutte le atlete, lo staff tecnico ed il personale operativo, si stringono infatti attorno al presidente della squadra Maurizio Fabretto - è detto nel comunicato - ed esprimono le loro più sentite condoglianze per la scomparsa dell'amato papà Romeo". Il funerale si terrà in forma privata mercoledì 18 novembre alle ore 14.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Crocetta del Montello.