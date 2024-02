Accusato di aver violentato la figlia di tre anni, prosciolto in udienza preliminare

Prosciolto perché il fatto non sussiste. Si è conclusa così oggi, 13 febbraio, l'udienza preliminare di fronte al gup Cristian Vettoruzzo che vedeva come protagonista un 44enne operaio di Motta di Livenza ((difeso dagli avvocati Davide Favotto e Alessandra Dalla Libera) accusato dalla figlia oggi 19enne di averlo sottoposta a violenze sessuali dall'età di 3 anni e fino ai tredici.

A puntare il dito contro di lui era stata la madre, che aveva aveva raccolto le confidenze della figlia e, scioccata, era corsa a sporgere la denuncia. L'uomo, secondo il racconto della giovane, l'avrebbe costretta a toccamenti e strusciamenti ma anche ad eiaculazioni sui propri genitali. La vicenda però si incastra nel contesto di una separazione molto conflittuale, di un ambiente molto degradato soprattutto culturalmente in cui la ragazza, secondo quanto è emerso nel corso del procedimento, sarebbe stata "esposta" a tematiche di natura sessuale fin dalla tenera età.

Tutto girava intorno alle dichiarazioni della giovane, che ad un certo punto aveva chiesto se era fosse stato possibile ritirare la denuncia. Ma il pubblico ministero Mara De Donà aveva battuto proprio su questo tasto quando, circa tre anni fa, aveva chiesto che la presunta vittima testimoniasse in incidente probatorio. «Dal colloquio della vittima con la psicologa - scrisse il pm - emerge la sua evidente sofferenza a ripercorrere fatti così gravi e intimi. La sua eventuale testimonianza da rendere in Tribunale potrebbe essere inficiata dallo stato emotivo di soggezione nei confronti del padre. La vittima ha in effetti chiesto alla specialista che l'ha esaminata se fosse possibile ritirare la querela, circostanza che potrebbe indurre a pensare ad un intervento del genitore nei confronti della figlia al fine di indurla a ritrattare».

Tra accusa e difesa era nata una vera battaglia di perizie. Il consulente degli avvocati Favotto e Dalla Libera - la dottoressa Alberta Xodo - aveva infatti messo in luce come non vi fosse alcuna sofferenza e, per quanto gli abusi sarebbero andati avanti per oltre 10 anni, la ragazza dicesse di ricordare solo sei episodi, tra l'altro con evidenti contraddizioni.

Dopo 5 anni di calvario è arrivata la sentenza di proscioglimento. Oggi il 44enne, che si è fatto un altra famiglia, è tornato ad avere una relazione "normale" con la figlia e si augura che il dispositivo del giudice possa essergli utile nella causa davanti al tribunale minorile di Venezia che era intervenuto per fargli togliere la potestà genitoriale.