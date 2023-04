Salva la famiglia da un furto ma viene picchiata, l'eroina è un bassotto di cinque anni

Salva la casa dai ladri ma viene picchiata. E' successo martedì scorso 4 aprile a Roncade, in via Stradazza, e la protagonista di questa storia è una bassottina di cinque anni di nome Matteina. La cagnetta avrebbe sentito che qualcuno cercava di entrare in giardino e si è avventata contro i malviventi che hanno però cercato di zittirla prendendola a botte. La bestiola si è messa a guaire tanto che il suo padrone, Andrea Costantini si è precipitato fuori.

«La mia cagnetta di solito sta dentro casa - dice - era in giardino per i suoi bisogni quando ha avvertito rumori sospetti che provenivano da dietro il pollaio. Si è messa ad abbaiare e si è lanciata al loro inseguimento. Quando ha oltrepassato il campo e si è trovata nella zona buia, ho sentito che guaiva in maniera disperata. A quel punto sono corso verso il mio bassotto ma, i ladri, erano già scappati. Presumibilmente erano in due, non ho capito cosa si sono detti ma erano due voci diverse e distinte. Sono entrati da dietro il pollaio e hanno scavalcato la rete di recinzione del giardino».

Passato lo spavento per l'intrusione e le "botte" ora Matteina sta bene. La famiglia ha sporto denuncia dai carabinieri di Roncade mentre sul web in molti hanno commentato la vicenda: «Troppa delinquenza fuori controllo» dice un utente mentre un altro suggerisce che «dovremmo farci giustizia da soli».