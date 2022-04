Camion in manovra aggancia i cavi elettrici, Treviso-mare in tilt per due ore

La strada regionale Treviso-mare è rimasta interrotta al traffico all'altezza di Vallio di Roncade, nella serata di ieri, dalle 21.30 alle 23.30, a causa di un singolare incidente. Un camion Mercedes, facendo manovra di retromarcia in una via laterale, ha agganciato un tubo in plastica per il passaggio di cavi elettrici e se lo trascinava con sé, bloccando completamente su ambo i lati il transito lungo la Treviso-mare. Sul posto sono intervenute le pattuglia dei carabinieri di Treviso e i vigili del fuoco.