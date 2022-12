L'acqua del canale di scolo diventa bianca, indaga l'Arpav

Misterioso inquinamento nel pomeriggio di oggi, sabato 3 dicembre, a Roncade, in via Pantiera. In un canale di scolo l'acqua è diventata di colore bianco, con un forte odore che ha insospettito una residente che ha alllertato i vigili del fuoco. I pompieri hanno interessato dell'episodio anche l'Arpav che ha eseguito dei campionamenti per chiaire la natura della sostanza finita in acqua. Si sospetta che possa trattarsi di acido da batterie per auto esuste. Accertamenti sono in corso per chiarire chi abbia causato l'inquinamento. I sospetti ricadrebbero su alcune attività della zona.