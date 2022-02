Ragazzina travolta a Roncade, autista della scuolabus condannato

Quattro mesi di reclusione, con la condizionale, per l'autista dell'autobus che, come ogni giorno, fece scendere la ragazzina non alla fermata indicata ma davanti a casa. E assoluzione, perchè il fatto non costuisce reato, per la donna che investì la giovane.

Questa la sentenza con cui si è chiuso oggi, 21 febbraio, il processo a Franco Dalla Torre, 61 anni di Roncade, e Francesca Nichele, 62enne di Monastier, protagonisti loro malgrado dell'incidente in cui il 17 febbraio del 2017 rimase ferita una ragazzina di 13 anni, di origine straniera, che riportò la frattura scomposta della tibia destra, giudicata al tempo guaribile in 40 giorni. La Procura aveva chiesto l'assoluzione per entrambi.

La contestazioni erano, a vario titolo, di abbandono di minore e lesioni stradali gravi. Il17 febbraio del 2017 la giovane venne lasciata dalla scuolabus con alla guida Dalla Torre di fronte alla casa dei genitori, a San Cipriano. La 13enne scese dal mezzo e, correndo attraversò la strada venne investita dalla Ford Fusion della donna, sbucando da dietro lo scuolabus. Il 61enne era finito a giudizio in quanto lasciò la 13enne davanti a casa, come era solito fare, senza che però ci fosse un adulto ad attenderla, per quanto fossero mesi che il mezzo di trasporto scolastico si fermasse nello stesso posto, che stava dall'altra parte della strada rispetto all'abitazione. Secondo le indagini della Procura vi sarebbe stato anche un "concorso" di responsabilità tra l'investitrice e la ragazzina, che attraversò la strada in un punto in cui non sono presenti le zebre per far passare i pedoni. E nel processo è stato rilevato che la Nichele, che si era accorta dello scuola bus sulla sua sinistra, rallentò e ripartì a velocità estramente moderata.