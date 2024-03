Crolla una casa diroccata, strada chiusa: pompieri e protezione civile al lavoro

La porzione di un'abitazione disabitata da decenni, completamente diroccata e di proprietà di un 65enne trevigiano, è crollata nella tarda serata di ieri, sabato 30 marzo, lungo via Treporti a Musestre di Roncade. Mattoni e calcinacci hanno invaso la carreggiata costringendo all'intervento i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco di Treviso, l'assessore Daniele Biasetto e all'Ufficio Tecnico del Comune di Roncade per la messa in sicurezza del tratto di strada. A causare il crollo sarebbe da addebitare verosimilmente alle consistenti piogge degli ultimi giorni. La carreggiata è stata transennata dopo la segnalazione di alcuni residenti e automobilisti sopraggiunti (nessuno fortunatamente stava transitando quando è avvenuto il cedimento). Nei prossimi giorni, in attesa della definitiva demolizione dello stabile, gli automobilisti che da Musestre vogliono raggiungere Casale sul Sile (e viceversa) dovranno farlo passando per Quarto D'Altino o ritornando a San Cipriano tramite via Trento Trieste. Queste le indicazioni fornite dal Comune e dalla locale protezione civile.