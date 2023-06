Imprenditore morto sulla Treviso-mare, ad ucciderlo il filo perso dal cognato

Si terrà lunedì prossimo, 19 giugno, alle 15.15, presso la chiesa parrocchiale di Vallio di Roncade, il funerale di Gastone Feltrin, l'imprenditore roncadese scomparso domenica scorsa, 11 giugno, lungo la Treviso-mare. Intanto è emerso nelle ultime ore un inquietante dettaglio circa la tragica fine dell'uomo, ferito mortalmente da un cavo teso sulla strada. A perdere quel filo-killer, sfortunatamente finito sulla strada e divenuto una trappola mortale per il motociclista che viaggiava in sella alla sua Harley Davidson, è stato un componente della sua famiglia, il cognato, il marito della sorella, Andrea Piovesan, 59 anni. L'uomo, incastrato dalla indagini della polizia stradale di Treviso, ha confessato solo il giorno dopo la morte di Feltrin alla sorella Antonella (la moglie della vittima) cosa era accaduto. Per lui scatterà una denuncia per omicidio colposo. Il filo rosso, per una terribile coincidenza, si era staccato dalla macchina legatrice (serve a legare insieme le viti) trainata dal trattore di Piovesan che nella mattinata domenica scorsa aveva eseguito dei lavori in via Mezza Brusca, in un terreno di sua proprietà.