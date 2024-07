Residenti assenti o in vacanza, Roncade saccheggiata dai ladri

Approfittano dell'assenza dei proprietari, momentanea o per le ferie, e saccheggiano le abitazioni, quasi sempre forando la serratura d'ingresso, facendo saltare il cilindretto della stessa. Ieri sera, 16 luglio, a finire nel mirino è stato soprattutto il territorio comunale di Roncade: in particolare tre abitazioni di via Garibaldi, tra i civici 13 e 15, e una in via San Cipriano. A colpire sarebbe stata la stessa banda criminale, sempre con la stessa tecnica. In via Garibaldi le abitazioni sono state messe sottosopra ma non sarebbe stato trafugato nulla mentre in via San Cipriano i topi d'appartamento sono riusciti a rubare circa 3mila euro in denaro e monili d'oro. Intervenuti per le verifiche del caso i carabinieri della stazione di Roncade.

Nei giorni scorsi le scorribande dei ladri hanno riguardato il Comune di Salgareda con una banda che ha fatto razzie in abitazioni della zona centrale, proprio a pochi passi dal municipio, in particolare via Dante, via Repubblica e via Soldati. La banda, immortalata da alcune telecamere di videosorveglianza (in particolare quelle di una residente, Cinzia Di Bello), è composta probabilmente da tre persone, tutte con il volto travisato da cappellini e cappucci. Il passaggio dei ladri è stato segnalato dallo scattare dell'allarme di alcuni residenti: qualcuno purtroppo ha pensato ad un malfunzionamento e non ad un reale segnale d'allerta.