Scuderia nel mirino dei ladri, rubate 13 selle: bottino da migliaia di euro

Ci hanno rubato tutte le selle: questo l'annuncio che mercoledì mattina, 15 maggio, la scuderia "La Rosa Bianca" di Roncade ha condiviso sulla sua pagina Facebook. Un furto a dir poco insolito ma con una refurtiva che ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa 20mila euro.

I fatti

I ladri sarebbero entrati in azione nei giorni scorsi, presumibilmente durante il fine settimana, quando il titolare non era presente. Martedì mattina, 14 maggio, il presidente Denis Foltran ha scoperto che ben 13 tra selle inglesi e americane erano sparite dal capannone in cui erano state riposte prima del weekend. In vent'anni di attività non era mai successo prima. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, ora sulle tracce dei responsabili: lungo via Longhin e nel terreno della scuderia ci sono ben 11 telecamere di sorveglianza le cui immagini saranno fondamentali per provare a dare un nome ai malviventi entrati in azione.

Il commento

Ai microfoni di Antenna 3 il presidente Foltran ha dichiarato: «Chi ha messo a segno il furto era già stato qui, conosceva il maneggio, sapeva dove tenevamo le selle e che io nei fine settimana non sono qui alla scuderia». Ora il maneggio ha chiesto aiuto ad amici e associazioni vicine di poter recuperare delle selle in prestito per far fronte al furto subito. «Tra tutte e 13 le selle ce n'è una che ci terrei a recuperare per il valore affettivo, più che economico - conclude Foltran -. Sono amareggiato perché i colpevoli sono persone che conosco e sapevano dove tenevo le selle di valore. Confido nelle indagini dei carabinieri: nel momento in cui i colpevoli saranno trovati procederemo con le dovute denunce».