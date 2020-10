Ricovero attrezzi in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

E' dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Treviso, nel primo pomeriggio di oggi, per spegnere un incendio che ha devastato un ricovero attrezzi a pochi passi da un'abitazione di via Zabotti, a Roncade. Le fiamme, divampate poco dopo le 13.45 per cause ancora in corso di accertamento, hanno distrutto il legname che si trovava all'interno della struttura. All'interno erano stipate anche alcune bombole e dei diluenti; fortunatamente i pompieri hanno scongiurato il peggio. Il fumo era ben visibile da diversi chilometri di distanza.

