Rogo di pannelli dismessi alla Reflex, vigili del fuoco al lavoro nella notte: si ipotizza il dolo

Potrebbe avere origini dolose l'incendio divampato nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 giugno, poco dopo le 23.30 circa, a Biancade di Roncade in via Paris Bordone, all'esterno della ditta Reflex, ditta specializzata nella fabbricazione di arredamento e componenti d'arredo. Ad essere distrutti da un incendio circa 400/500 pannelli solari dismessi, presenti nel piazzale esterno della ditta. A lanciare l'allarme al 115 e al 112 è stato un residente della zona che ha notato il bagliore delle fiamme e il fumo. A Biancade sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri della stazione di Roncade. Il comandante dell'Arma, tenuto conto del fumo sprigionato, ha richiesto l'intervento dell’Arpav per le immediate verifiche sulla qualità dell’aria. Non si è registrato nessun ferito. Per ora gli investigatori non escludono il dolo, viste anche le condizioni meteo della serata di ieri, ma non sarebbero stati rinvenuti inneschi o altre tracce di accellerante.