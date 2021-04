Incendio in una stalla, intervenute due squadre dei vigili del fuoco

Allarme nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 aprile, a Musestre di Roncade in un'azienda agricola di via Principe. Il rogo, subito domato, è stato innescato inavvertitamente dal proprietario che stava lavorando con un flessibile

Due squadre del comando provinciale di Treviso e una del comando di Venezia sono intervenute nella mattinata di oggi, domenica 18 aprile, in un'azienda agricola di via Principe a Musestre di Roncade. Attorno alle 11.50 è divampato un incendio nell'area della stalle e del ricovero attrezzi Le fiamme hanno interessato alcuni fusti di olio. Sembra che il proprietario stesse facendo dei lavori con un flessibile. Non vi sono feriti. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Roncade.