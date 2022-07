/ Via Tommaso da Modena

Scaricano ramaglie in un parchegggio e le incendiano, indagano i carabinieri

Misterioso episodio nella notte a Roncade in via Tommaso da Modena. Intervenuti i militari e i vigili del fuoco di Treviso per spegnere le fiamme. Indagini in corso per identificare i responsabili