Ludovico, Valeria e Dominga: chi erano le tre vittime dell'incidente in Treviso Mare

Sono sei le persone coinvolte nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno all'altezza del comune di Roncade, lungo la Treviso Mare. Sei persone di cui tre hanno perso la vita, portando così il bilancio delle vittime della strada in provincia di Treviso a 28 morti da inizio anno.

Fatale uno schianto frontale tra la Volkswagen Polo con a bordo Ludovico Brunello e Valeria Orsoni, rispettivamente 31 e 24 anni, e il furgone Vito con a bordo Dominga Orsato, 53enne asolana, che stava viaggiando insieme al compagno rimasto ferito ma non in modo grave. Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono il 34enne Giuseppe Bove e il 42enne Paolo Cortese ribaltatisi con un'Alfa Romeo Giulietta nel tentativo di evitare i due veicoli coinvolti nello schianto avvenuto pochi istanti prima del loro arrivo. Oggi, sabato 10 giugno, il giorno del dolore per ben tre comunità della Marca: San Biagio di Callalta dove viveva Ludovico Brunello, Treviso, città della giovane Valeria Orsoni e Asolo il borgo in cui viveva Dominga Orsato. La strage in Treviso Mare ha coinvolto anche il comune di Roncade, teatro della tragedia.

Ludovico e Valeria lavoravano insieme all'Helmut Pub di Treviso, due giovani pieni di sogni, speranze e tanta voglia di fare. Lui, 31enne, lavorava da sei anni nel locale di Treviso, da sempre appassionato al mondo della ristorazione aveva alle spalle diverse esperienze all'estero e stava progettando un nuovo viaggio in Australia nei prossimi mesi. Figlio unico, i genitori hanno vissuto per anni a Villorba prima di trasferirsi a Cavriè dove Ludovico viveva insieme ai familiari. A San Biagio di Callalta lo si vedeva però raramente, preso dal lavoro a Treviso e dalle varie esperienze fatte all'estero. Valeria Orsoni, giovanissima soli 24 anni, era studente e lavoratrice anche lei, come il collega Ludovico, era una grande appassionata di cucina e ristorazione e viveva con la famiglia a Treviso città. È la vittima più giovane dello schianto avvenuto a Roncade in cui ha perso la vita anche Dominga Orsato, 53 anni, residente Asolo si trovava con il compagno a bordo del furgone finito contro la Polo su cui viaggiavano Ludovico e Valeria. Sul profilo Facebook della 53enne si leggono queste parole: "La vita è una sola, finita questa restano solo i rimorsi".

I commenti

Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade luogo della tragedia, esordisce con queste parole: «Siamo davanti a una tragedia che non avremmo mai voluto accadesse. Ritengo intollerabile vedere giovani che continuano a perdere la vita sulle nostre strade. Bisogna che chi si mette alla guida sia sempre nelle migliori condizioni possibili per tutelare la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Come amministrazione comunale siamo impegnati da mesi sulla realizzazione del nuovo svincolo proprio sulla Treviso Mare che sta venendo realizzato proprio pochi metri più avanti rispetto al luogo dello schianto. Inoltre abbiamo avviato un progetto di collaborazione con le autoscuole del territorio comunale per potenziare i corsi di prevenzione e sicurezza stradale tra i giovani intenzionati a prendere la patente. Tutta la mia vicinanza e della comunità di Roncade va oggi ai familiari delle vittime di questa terribile tragedia».

Mario Conte, primo cittadino di Treviso, ha definito l'incidente «una tragedia che sconvolge anche la nostra comunità: Valeria era di Treviso e lavorava con Ludovico in un noto locale del centro. Ora è il momento del silenzio e della preghiera. A nome della comunità, porgo le più sentite condoglianze alle famiglie».

Valentina Pillon, sindaco di San Biagio di Callalta, aggiunge: «Tengo a esprimere, a nome di tutta la nostra comunità, la vicinanza non solo ai familiari di Ludovico Brunello ma a tutte le famiglie delle vittime e dei feriti dell'incidente in Treviso Mare. Sul fronte della sicurezza stradale è evidente che c'è ancora molto da fare, come amministrazione siamo al lavoro con Provincia ed enti locali per mettere il più possibile in sicurezza le nostre strade. Ovviamente molto dipende anche dalla responsabilità di chi si mette alla guida. So che è difficile ma mi auguro davvero che un giorno si possa arrivare ad un calo del numero di tutte queste morti atroci, soprattutto tra i nostri giovani».

Mauro Migliorini, primo cittadino di Asolo, conclude: «Solidarietà e piena vicinanza ai familiari di Dominga Orsato, la nostra comunità è comprensibilmente sconvolta da quanto accaduto. Auguro inoltre un grosso in bocca al lupo al suo compagno, rimasto ferito nell'incidente, per una pronta e completa guarigione».