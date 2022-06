Positivo alla cocaina investe e uccide un ciclista: il giudice gli concede i domiciliari

Il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Alberto Crozzolin, 36enne di Roncade che domenica aveva investito e ucciso Keoule Dembele, un 25enne maliano, operaio della Fincantieri, in via Dante, a Mestre. Crozzolin, in base ai primi accertamenti, avrebbe causato l'incidente mentre era alla guida sotto l'effetto di droghe. Il giudice, decretando la misura cautelare, ha rilevato «concreti elementi relativi alla possibilità di reiterazione del fatto in considerazione dei precedenti penali dell’indagato e dell’uso di sostanze stupefacenti», come riportato in una nota della procura veneziana. L'uomo è accusato del reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga.

L'episodio si era verificato attorno alle 15.30. Varie persone hanno chiamato la polizia locale segnalando l'incidente avvenuto lungo la strada ciclopedonale, nella quale vige il divieto di circolazione per i veicoli a motore. Le pattuglie sono arrivate sul posto, trovando, poco oltre l’incrocio con via Cavallotti, un'automobile completamente capovolta e semidistrutta. Sotto alla vettura c'era il corpo esanime di Keoule Dembele, originario del Mali e residente in città. Suem e vigili del fuoco hanno tentato di salvarlo, invano.

L'automobilista, anziché fermarsi a soccorrere l’investito, si sarebbe allontanato. Gli agenti lo hanno rintracciato e bloccato a poche centinaia di metri di distanza. I rilievi del sinistro effettuati lungo il percorso seguito dall'auto hanno poi trovato conferma nei filmati della videosorveglianza. Crozzolin, a sua volta leggermente ferito e poi sedato per il suo stato di alterazione, è stato provvisoriamente portato all'ospedale, piantonato dagli agenti. Nei giorni successivi il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura dei domiciliari, in attesa del processo.