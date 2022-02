Si finge un ostaggio per facilitare una rapina, 44enne a processo

Era rimasto l'unico non ancora arrivato a giudizio dei componenti della banda che tra il novembre del 2017 e il marzo del 2019 aveva messo a segno cinque rapine, tentandone altre tre. Gli altri che facevano parte del gruppo, responsabili dei colpi alla Farmacia internazionale, all'Old Wild West di Silea, alle poste di Frescada di Preganziol e alla sala slot Admiral di Treviso, erano stati condannati (in abbreviato) ad una pena che, complessivamente, era stata di 15 anni e 8 mesi. Ora Blendion Gallapeni, 44enne kosovaro di Roncade, è a processo (difeso dall'avvocato Daniele Panico) per la tentata rapina all'ufficio postale di Biancade.

Il 20 novembre del 2017 Gallapeni e quattro complici presero di mira il ricco ufficio delle poste. Due di loro entrarono in azione armati di coltello e di una pistola, fingendo di minacciare una persona che si trovava all'interno. L'uomo, che si era spacciato per un cliente, era in realtà proprio il kossovaro. I due malviventi gli avrebbero puntato una pistola alla tempia, con l'intento di costringere il direttore dell'ufficio ad aprire loro l'area riservata al personale e impadronirsi del denaro in contante contenuto all'interno della cassa.