Urtato da un camion in manovra, ferito titolare del Molino Rachello

E' stato urtato, restando ferito in modo fortunatamente non grave, da un camion sta stava facendo manovra nell'area dello stabilimento dell'azienda di cui è uno dei proprietari, il Molino "Rachello" di Musestre. Paura nel primo pomeriggio di oggi per in incidente che ha interessato Andrea Rachello, 90 anni. L'anziano, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi; ha riportato solo lesioni lievi, oltre ad un grosso spavento. Sull'episodio indaga ora il nucleo Spisal dell'Ulss 2.

