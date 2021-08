Giro di vite del Comune, a Roncade scatta l'ordinanza anti-alcool

Dopo il grave ferimento di un 38enne da parte di un 20enne il sindaco Pieranna Zottarelli ha imposto il divieto di vendita e consumo di alcolici da mezzanotte alle 7 del mattino, dal 28 agosto al 26 settembre, in via Roma e nelle principali zone del centro

Dopo la rissa avvenuta nello scorso week end, nella notte tra sabato e domenica, e che aveva portato al ferimento di un 38enne da parte di un ragazzo di circa 20 anni, il Comune di Roncade ha dato il via ad un giro di vite con un'apposita ordinanza. Il documento prevede il divieto di detenzione, somministrazione e vendita da asporto di alcolici, di tutte le gradazioni, dalla mezzanotte alle 7 del mattino. L'ordinanza firmata dal sindaco Pieranna Zottarellli è in vigore dal 28 agosto fino al prossimo 26 settembre e ha validità nel centro di Roncade, in particolare lungo via Roma e agli incroci con via San Rocco, via Vivaldi, piazza Ziliotto, piazza Primo maggio e parco del Musestre. I trasgressori saranno puniti con una sanzione di 200 euro.