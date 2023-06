Motoclista uccisa da un cavo in mezzo alla strada, indagato un 60enne

Una trappola mortale, un vero e proprio colpo di sfortuna che era costato la vita a Gastone Feltrin, imprenditore roncadese di 65 anni, contitolare dell'azienda Feltrin + Masarin srl, in via Pralongo a Monastier: un filo di nylon lungo almeno mezzo chilometro si sarebbe teso in mezzo alla strada, attorcigliato a due pali lungo la carreggiata - complice il mal tempo che domenica 11 giugno imperversava nella zona - lo avrebbe ferito mortalmente. Ma la Polizia di Stato, nel corso delle indagini coordinate dal pubblico ministero Francesca Torri, hanno risolto il mistero di quel "cavo killer" di traverso lungo la strada "Treviso-Mare" a Roncade, poco distante dal ristorante "Perchè".

Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, e cioè che il sinistro fosse stato causato dall’evento fortuito costituito dal sollevamento di un filo di nylon per il nubifragio e il forte vento, incastratosi da una parte all’altra della carreggiata, grazie anche alla repertazione fotografica, all’acquisizione di filmati e agli accertamenti effettuati, gli investigatori hanno messo insieme tutti i pezzi del puzzle permettendo l'identificazione di A.P., un agricoltore sessantenne residente nella zona, come il responsabile del sinistro.

All'uomo si è risaliti grazie al rinvenimento dello stesso tipo di filo in nylon di colore arancione all’interno di un podere coltivato a vigneto. L'uomo, una volta accortosi di aver perduto il filo, avrebbe fermato il trattore di cui era alla guida e tentando di riavvolgere il cavetto era giunto sul luogo dell'incidente, dove avrebbe però trovato già i soccorsi. Sconvolto e scioccato se ne sarebbe andato. Ma era troppo tardi: era stato individuato dagli uomini della Polizia che sono giunti davanti alla sua abitazione e quindi sarebbe stato consigliato dal suo legale (l'avvocato Luigi Fadalti) di presentarsi presso il commissariato per costituirsi. A.P. è stato denunciato per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso.