Botte per un debito non saldato, due persone candannate per estorsione

Si è concluso con due condanne il processo per una estorsione (e una solo tentata) di cui sarebbero stati vittima i titolari di una studio odontotecnico di Roncade. Antonio Bacchin, 52enne di Treviso, e Andrea Caenazzo, 53enne residente a Chirignago (Venezia) hanno ricevuto oggi, 22 aprile, una pena esemplare: 3 anni e 4 mesi al primo e 6 anni e 3 mesi il secondo. Uno dei capi di imputazione, il furto, è stato dichiarato prescritto. La Procura, durante le conclusioni, aveva chiesto la derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni che avrebbe determinato il proscioglimento dei due imputati per avvenuta prescrizione. Ma il giudice monocratico Umberto Donà non ha accolto la richiesta ed ha emesso una sentenza che ora i difensori, gli avvocati Guido Galletti (per Bacchin) e Damiano Zamuner (per Caenazzo), una volta lette le motivazioni, si sono riservati di impugnare davanti alla Corte d'Appello.

I fatti sarebbero accaduti nell'ottobre del 2015. All'origine ci sarebbe stato un debito non saldato di 13mila euro in capo ad uno degli estorti. Secondo le ipotesi accusatorie del pubblico ministero Gabriella Cama i due avanzavano la cifra dai titolari di uno studio dentistico di Roncade. Il 21 ottobre del 2015 avrebbero fatto salire uno tre debitori nella propria autovettura, colpendolo con schiaffi e pugni alla nuca per ottenere la restituzione del prestito. Non contenti, il giorno dopo si sarebbero recati nello studio odontoiatrico a Roncade da cui avrebbero asportato materiale dentale di implantologia, del valore di 8 mila euro. "Testa di c..., scrivi e firma sto foglio" avrebbero detto Bacchin e Caenazzo. Così i titolari del centro sarebbero stati costretti a firmare una carta in cui si dichiarava che tutto era stato "volontariamente" consegnato ad un tale "Antonio" a titolo di acconto per il debito e che si impegnavano a pagare in denaro contante il rimanente. Una delle vittime, che non si sono costituite come parte civile nel processo, è nel frattempo deceduta in circostanze tragiche.

