Spari in aria, paura tra i residenti: «Volevo spaventare gli animali»

«Volevo spaventare gli animali»: questa la motivazione che ha spinto un 51enne, nellaa mattinata di oggi, 3 maggio, ad esplodere dei colpi a salve con una scacciacani, seminando però il panico tra i residenti della frazione di San Cipriano di Roncade, in particolare tra via Trento e Trieste e della Fabbrica. L'allarme alla centrale operativa dei carabinieri è stato lanciato attorno alle 10 circa da diversi residenti della zona che hanno riferito di aver sentito distintamente alcuni spari e di aver notato, poco dopo l'accaduto, il transito di un individuo sospetto in sella ad una bicicletta. Immediate sono scattate le verifiche nella zona da parte delle pattuglie dei militari roncadesi.

I militari, dopo circa un paio d'ore, hanno scovato, posizionata all'esterno di una palestra sempre di Roncade, una bicicletta del tutto simile a quella descritta dai testimoni. Il proprietario della bici, il 51enne appunto, rintracciato all'interno della struttura, ha mostrato fin da subito evidenti segni di nervosismo in fase di controllo da parte dei militari dell'Arma, ai quali consegnava infine spontaneamente un marsupio contenente una pistola scacciacani marca BBM cal. 9x21 con un colpo in canna e relativo serbatoio vuoto. All'esterno della palestra sono stati rinvenuti due bossoli che l'uomo ha ammesso di avere esploso poco prima, così come ha ammesso i colpi esplosi nella prima mattinata. Arma e munizionamento sono stati subito così messi sotto sequestro. Per l'uomo è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di procurato allarme e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.