Ristoratore sorprende un ladro che rovista in auto, colpito a calci e pugni

Sorprende un ladro che stava rovistando nella sua auto, tenta di fermarlo ma viene malmenato a calci e pugni. Brutta disavventura per Pasqualino Mansi, il 64enne proprietario della storica pizzeria "Da Pasqualino" in via Roma a Roncade. L'episodio è avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera, lunedì 31 ottobre. Mentre il ristoratore stava scaricando dei prodotti alimentari dalla sua autovettura, un 62enne residente in un comune del veneziano che si aggirava nei paraggi, si era introdotto all’interno del mezzo, lasciato temporaneamente incustodito, e ha cominciato a cercare denaro o altri oggetti di valore, per poi cercare di scappare con lo stesso mezzo.

L’esercente, accortosi di quanto stava accadendo, è subito uscito dal locale per evitare la fuga del ladro. Il 62enne è sceso dal mezzo e, dopo averlo minacciato, ha colpito con un pugno al volto e con un calcio alle gambe il ristoratore. Il malvivente è poi fuggito a piedi, rincorso e bloccato dal figlio del 62enne e da altre persone presenti, fino all’arrivo di una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia di Treviso. La perquisizione dell’autovettura del rapinatore, parcheggiata poco distante, ha portato a ritrovare un coltello a serramanico che gli veniva sequestrato. Il 62enne è stato dichiarato in arresto, per tentata rapina, ed accompagnato presso la propria abitazione, a disposizione della Procura di Treviso.