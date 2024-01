Sgozzato in moto sulla Treviso-Mare, la Procura ha chiuso le indagini

E' stato un vero e proprio colpo di sfortuna quello che è costato la vita a Gastone Feltrin, imprenditore roncadese di 65 anni, contitolare dell'azienda Feltrin + Masarin srl, in via Pralongo a Monastier: mentre transitava a bordo della sua moto avrebbe incontrato un filo di nylon lungo almeno mezzo chilometro teso in mezzo alla strada che si era attorcigliato - complice il mal tempo che domenica 11 giugno imperversava nella zona - intorno a due pali lungo la carreggiata e che lo avrebbe ferito mortalmente.

A risolvere il "giallo" sulla tragedia era stata la Polizia di Stato che nel corso delle indagini coordinate dal pubblico ministero Francesca Torri ha capito il perché quel "cavo killer" si trovasse di traverso lungo la strada "Treviso-Mare" a Roncade, poco distante dal ristorante "Perchè". Il cavetto si era staccato dal trattore con cui il cognato dell'uomo, A.P., agricoltore roncadese di 60 anni, aveva legato la cima dei filari di vite in un terreno di sua proprietà. Il passaggio della moto di Feltrin ha mandato in tensione quello che, a tutti gli effetti, in un secondo si è trasformato in una affilatissima sega a nastro.

Sette mesi dopo quella morte così assurda la Procura di Treviso ha chiuso le indagini. A.P., che è difeso dall'avvocato Luigi Fadalti, è accusato di omicidio colposo. Ora l'uomo ha circa un mese per farsi sentire dagli inquirenti o mandare una memoria difensiva. Poi il pubblico ministero deciderà se chiedere o meno il rinvio a giudizio.

A.P. era perfettamente consapevole di quello che era successo e di ciò di cui era responsabile. Il giorno dell'incidente sarebbe sceso dal suo trattore per riavvolgere il cavo perso per strada ma si si sarebbe trovato davanti un scena scioccante: sulla strada c'era un uomo a terra con la testa praticamente mozzata. Sconvolto, avendo compreso di essere l'involontario responsabile del terribile incidente, sarebbe scappato via. Quello che non sapeva era però che la persona a terra era suo cognato. La verità gli si è spalancata davanti quando, in serata, ha ricevuto una telefonata del nipote: «Papà è morto, è una scena terribile».