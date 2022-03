Studente si spara con un fucile, aveva compiuto 18 anni qualche giorno fa

E' ricoverato in condizioni gravissime in ospedale, nel reparto di rianimazione del Ca' Foncello di Treviso, dopo aver tentato di porre fine alla sua giovane vita. L'episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, ha visto come protagonista uno studente di 18 anni, festeggiati solo pochi giorni fa. Il giovane, alle 3 di notte, ha rivolto contro di sè un fucile, di proprietà della sua famiglia, e ha esploso un colpo. I genitori hanno subito lanciato l'allarme al 118. Medico e infermieri del Suem sono riusciti a stabilizzare le condizioni del 18enne e a trasportarlo presso il nosoocomio trevigiano. Lo studente soffriva da tempo di depressione ed era seguito dagli psicologi dell'Ulss 2: finora non avrebbe mai dato segnali preoccupanti di voler compiere un gesto di tale gravità.