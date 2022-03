Tragedia a Roncade, 22enne trovato morto

Terribile tragedia nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, a Roncade. Un giovane di 22 anni è stato trovato agonizzante all'interno del ricovero attrezzi attiguo all'abitazione in cui viveva con la sua famiglia. A lanciare l'allarme è stata la sorella: medico e infermieri del Suem 118 hanno tentato il possibile per rianimarlo ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Il 22enne, in base a quanto è emerso, si sarebbe tolto la vita. Non sarebbe stato tuttavia trovato alcun biglietto per spiegare il gesto estremo.