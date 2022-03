Schianto mortale all'alba tra auto e scooter, la vittima è un 46enne

Un 46enne di San Biagio di Callalta, M.A., è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, mercoledì 23 marzo, lungo la Treviso-mare a Roncade, all'altezza del ristorante "Perchè?". La tragedia della strada, l'ennesima nella Marca, si è consumata alle 5.55. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter in direzione di Treviso, per raggiungere il posto di lavoro, ed è stato travolto da un'auto guidata da un 25enne, S.S., che viaggiava nell'opposta direzione di marcia. Sembra che lo scooterista stesse uscendo dal distributore Vega, senza rendersi conto del veicolo che stava sopraggiungendo ad alta velocità, verso Roncade. Sull'asfalto presente un lunghissimo segno di frenata.

Quando automedica e ambulanza del Suem 118 sono intervenute sul posto, medico e infermieri non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo, morto a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Nell'impatto, violentissimo, il corpo è stato sbalzato per alcune decine di metri, fuori strada. Leggermente ferito anche il 25enne, accompagnato per le medicazioni del caso al pronto soccorso delll'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge sono giunti gli agenti della polizia stradale di Treviso. Sembra che uno dei due mezzi abbia invaso l'opposta corsia di marcia. La vittima avrebbe compiuto 47 anni il prossimo primo maggio.