Sfreccia sulla Treviso-mare ma non ha mai avuto la patente, 35enne nei guai

Due automobilisti sono stati sanzionati dai carabinieri nelle scorse ore, nell'arco notturno, per guida sotto l'influenza dell'alcool, un 50enne di Castelfranco V. risultato positivo all'alcoltest con tasso pari a circa 1 gr./lt. e uno studente 26enne fermato in piena notte a Mogliano Veneto con tasso riscontrato pari a quasi 2 gr./lt. Denunciato anche un 35enne di origini kosovare controllato a Roncade sulla "Treviso Mare" sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Lo straniero era già stato sanzionato per la medesima infrazione nel novembre del 2022. Autovettura sottoposta a sequestro.

Asolo, ruba una "Graziella": scovato grazie alle telecamere

È stato individuato in tempi brevi dai Carabinieri di Asolo, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza che lo avevano ripreso mentre si allontanava, il presunto autore di un furto di bicicletta. L'indagato, un 25enne del padovano, è stato bloccato dai militari dell'Arma dopo che in precedenza si era impossessato di una "Graziella" lasciata dal proprietario all'esterno di un negozio. La bici è stata restituita all'avente diritto