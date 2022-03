Finge di voler controllare il contatore del gas, svaligia la casa di un anziano

Stamane attorno alle ore 10 a Roncade un uomo non meglio identificato, fingendosi incaricato alla lettura del contatore del gas, ha convinto un 85enne del posto a farlo accedere alla propria abitazione e, approfittando di un attimo di distrazione dell'anziana vittima, si impossessava di alcuni monili in oro per poi dileguarsi. Le indagini, in corso, sono a cura della locale stazione dei carabinieri.

A fronte del frequente verificarsi di raggiri e truffe analoghe a quella citata, la raccomandazione dell'Arma è quella di non far accedere alla propria abitazione persone sconosciute, rivolgendosi preventivamente e con tempestività alle Forze dell'Ordine in caso di dubbi e sospetti circa le reali intenzioni di soggetti che sovente, fingendosi incaricati di pubblici servizi, appartenenti alle Forze di Polizia, avvocati, ecc., guadagnano la fiducia delle vittime riuscendo a fare ingresso indisturbati nelle abitazioni e a trafugare valori e denaro.