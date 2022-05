Cade in un fossato a causa di un malore e muore annegato

Forse a causa di un malore è scivolato in un fossato pieno d'acqua, in un terreno agricolo a pochi passi da casa. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 18 maggio, a Vallio di Roncade, in via IV Novembre. A perdere la vita un un 87enne della zona, D.M.F.. Il corpo dell'anziano è stato ritrovato dai famigliari che hanno subito allertato il Suem 118 e i carabinieri. Medico e infermieri hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente. Il decesso, in base alle prime risultanze, sarebbe avvenuto per annegamento. Sul corpo non vi erano altri segni di violenza che possano ricondurre a responsabilità di terzi.