Maxi incendio in azienda agricola: 150 rotoballe a fuoco

Dalla serata di martedì 20 luglio vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile sono al lavoro in un'azienda agricola di Scandolara, frazione di Zero Branco. Nessun ferito ma incendio ancora in corso

Un grave incendio è divampato nella serata di martedì 20 luglio in un'azienda agricola di Via Zeriolo a Scandolara, frazione di Zero Branco. Per cause ancora in corso accertamento circa 150 rotoballe di paglia hanno preso fuoco intorno alle ore 19.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile e dai carabinieri di Zero Branco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e andranno avanti per tutta la giornata odierna. Al lavoro, mercoledì mattina, ci sono quattro squadre di vigili del fuoco da Treviso e Castelfranco Veneto, i volontari della Protezione civile e la polizia locale. «La situazione è sempre rimasta sotto controllo - spiega ai nostri microfoni il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto - Fondamentale l'aiuto non solo dei soccorritori intervenuti sul posto ma anche delle aziende di Scandolara che, da ieri sera, si sono mobilitate per dare una mano nel reperimento e nel trasporto dell'acqua per spegnere l'incendio. Al momento l'unico modo per limitare i dani è continuare a bagnare le rotoballe e il terreno circostante» conclude il primo cittadino. All'interno dell'azienda agricola erano quasi duecento le rotoballe presenti: non tutte hanno preso fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e non si registrano danni all'edificio. I carabinieri hanno aperto le indagini per accertare eventuali responsabilità all'origine del rogo: per ora nessuna ipotesi è esclusa.