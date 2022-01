Rottweiler rimane incastrato per tre ore in un muro: lo salvano i vigili del fuoco

Alle 8.30 di stamattina i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Burano a Roncade per soccorrere un rottweiler che da circa 3 ore era incastrato in un foro di un muro. L'intervento, pur essendo delicato vista la posizione, è terminato con successo dopo aver spcattao alcune pietre e l'animale è stato così liberato potendo in tal modo tornare dai suoi amati proprietari.

Intorno alle 17.20 i volontari di Asolo, invece, sono intervenuti a Paderno del Grappa per soccorrere un gattino bloccato all interno di una canna fumaria da diversi giorni . Liberato, il piccolo animale ha trovato subito una famiglia che lo accudirà.