Ruba la bici all'impiegata di una casa di riposo, denunciato un 55enne

A Castelfranco Veneto i militari dell’Arma hanno deferito per furto un 55enne della zona. Dalle indagini è emerso che l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, la mattina del 30 agosto scorso, in via ospedale, nei pressi del centro anziani "Domenico Sartor", aveva asportato, tranciando la catena che la legava alla rastrelliera, una bicicletta di proprietà di una 50enne impiegata del luogo. Il ladro di bici è stato anche denunciato per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelfranco Veneto, notificatogli solo pochi giorni prima.

A Mogliano Veneto, al termine di attività investigativa da parte degli investigatori dell'Arma hanno denunciato un 17enne che nella serata del 27 agosto scorso, in Preganziol via Europa Nuova, nei pressi di un locale, dopo aver tranciato lucchetto e catena ha rubato la bicicletta, del valore di circa 200 euro, di proprietà di un 24enne del posto.

Denunciato dai militari dell’Arma anche un 28enne di origini marocchine che il 5 settembre scorso, all'interno di un locale di via Borgo Vicenza di Castelfranco Veneto, con destrezza, approfittando di un momento di distrazione del personale, ha trafugato la somma in denaro contante di 250 euro dal registratore di cassa.

Decisivo l’intuito dei carabinieri operanti e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per giungere all’identificazione del presunto autore di un furto analogo commesso nel pomeriggio del 13 agosto scorso in danno di una pasticceria di piazza Umberto I di Zero Branco quando un 22enne di origini rumene con precedenti di polizia si sarebbe impossessato con destrezza del portafoglio custodito all’interno della borsa della titolare dell’esercizio contenente vari documenti e l'incasso, pari a quasi 4.000euro.