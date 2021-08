Sala scommesse, 5 clienti su 9 senza Green Pass: multe di 400 euro a persona

Nuovi controlli della polizia locale nella zona dello Stadio “Tenni” di Treviso: dopo la multa dei giorni scorsi ad un barbiere di via Bixio per la violazione delle norme anti Covid, nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto gli agenti della locale si sono presentati in un centro scommesse dove erano state segnalate in passato situazioni di assembramento e in un bar della zona.

Il Nucleo commerciale insieme al reparto del Pronto intervento con l’ausilio dell’Unità cinofila antidroga, hanno effettuato puntuali verifiche sul rispetto delle norme sui centri scommesse e, più in generale, un’azione preventiva su tutta la zona contro lo spaccio di stupefacenti. Al termine dei controlli sono emerse alcune importanti irregolarità, fra cui la mancanza del Green Pass all’interno della sala scommesse per cinque clienti su nove: «I controlli fanno parte di un piano sulla sicurezza urbana che stiamo portando avanti -spiega il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo - Anche nel mese di agosto le verifiche saranno puntuali e continue». Tra le irregolarità registrate la totale copertura delle vetrine con pellicole oscuranti che impediscono la sorvegliabilità del locale, violazione che prevede una sanzione fino a 8mila euro. «Solo quattro clienti su nove sono risultati in regola per quanto riguarda il Green Pass - evidenzia Gallo - Alle cinque persone prive del certificato verde è stata elevata una multa di 400 euro a testa. Sanzionato anche il titolare per non aver controllato il possesso del documento». I controlli sulla sicurezza urbana sono proseguiti anche in un bar della zona. I clienti sono stati tutti identificati ed alcuni, con precedenti penali, segnalati alla Questura. In vista del weekend di Ferragosto saranno ulteriormente intensificati i controlli stradali, finalizzati al contrasto all’abuso di alcol e alle sostanze stupefacenti. Sono infatti previsti turni notturni fino alle sei del mattino per incrementare gli standard di scurezza preventivi soprattutto lungo le direttrici di traffico verso il mare.